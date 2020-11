Ladri alla Fattoria dei Sogni, depredata la struttura inclusiva dedicata alle famiglie | Password Magazine

JESI – Furto nella notte ai danni della Fattoria dei Sogni. La struttura, realizzata e gestita da Selena Abatelli del Dream Day, realtà che si occupa di progetti dedicati all’inclusività e alla disabilità, si era appena trasferita da via Spina in via della Barchetta, a Jesi, completando nel week end il trasloco di tutti gli animali. I criminali non hanno perso tempo per approfittare della situazione: la notte scorsa, hanno sventrato la roulotte, trafugando materiale per la didattica, le statuine in gesso colorate utilizzate per formazione, panche, giochi e oggetti d’arredamento esterni per i bambini. Hanno messo a soqquadro e distrutto la struttura.

Per fortuna non sono stati toccati gli animali. Il valore del danno si aggira intorno al migliaio di euro: «Il vero danno è però quello morale – spiega Selena -. Tanta fatica per realizzare un posto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e poi appena completato il tutto ecco arrivare i ladri. Quando stamattina sono arrivata e ho trovato il disastro ho provato sconforto e tanta amarezza».

Già la pandemia aveva costretto ad accelerare i tempi di trasferimento: «Obiettivo era avere tutto pronto appena terminata l’emergenza sanitaria, così da poterlo inaugurare e finalmente aprire – racconta la Abatelli -. Fa male veder violato un luogo in cui erano riposti i sogni di molte famiglie». Selena si è già rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia: «Non mi arrendo – afferma -. Ci rimetteremo in sesto e ricompreremo tutto. Il calore delle persone, la solidarietà e l’affetto sono da stimolo per andare avanti e continuare a sognare. La Fattoria dei Sogni aprirà e sarà per tutti, questa è una promessa»