Ladri alla parrocchia di San Francesco messi in fuga dai religiosi | Password Magazine

JESI – Sventato furto alla parrocchia San Francesco. Martedì alle 21.30 circa, dei ladri si sono introdotti nella struttura ma sono stati messi in fuga dai religiosi, che insospettiti da alcuni rumori, hanno dato l’allarme.

I frati della parrocchia, sentendo rumori provenienti dal piano inferiore, sono intervenuti facendo fuggire i malviventi. Secondo le testimonianze sarebbero stati tre o quattro gli ignoti criminali introdottisi nella struttura: per entrare avrebbero forzato delle porte con arnesi da scasso, in cerca di oggetti preziosi e denaro, ma non trovando nulla ed essendo stati colti in flagrante si sono dati alla fuga.

Dopo essere state allertate, sul posto sono giunte tre pattuglie dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno cominciato a cercare i responsabili e a raccogliere le testimonianze dei religiosi e dei residenti, e a controllare le immagini ricavate da telecamere della zona. In questo episodio nessuno ha subito gravi conseguenze e non sono avvenute violenze, ma i fenomeni di furti nelle abitazioni ed edifici privati sono tornati frequenti, dopo il periodo di maggiori restrizioni legate alla pandemia di covid.

C.P.