Ladri d'appartamento in azione a Chiaravalle | Password Magazine

CHIARAVALLE – Ladri in azione a Chiaravalle. In via Fratelli Bandiera, alcuni ignoti criminali hanno tentato il furto all’interno di un’abitazione. Un colpo fortunatamente non riuscito. A segnalarlo è un cittadino che ha anche lanciato l’allarme sul web: «Non sono riusciti nell’intento – dice – ma hanno scassinato la porta».

Insomma, neanche l’emergenza covid riesce a tenere lontani i ladri dalle case. Passati i giorni di zona rossa, in cui si trascorreva più tempo a casa, e con l’alleggerimento delle restrizioni i topi d’appartamento non hanno perso tempo per mettersi di nuovo a caccia di oro e denaro da trafugare nelle abitazioni lasciate vuote. Casi di furto a Chiaravalle erano già stati segnalati a fine gennaio, in prossimità della zona piscina.