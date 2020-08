Ladri di bicicletta in azione, il furto a Monte San Vito | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Ladri di biciclette in azione a Monte San Vito. Presa di mira una famiglia di Borghetto che, assentatasi alcuni giorni da casa per una vacanza, al rientro ha fatto l’amara scoperta. «Ieri sera siamo rientrati dopo 10 giorni e non abbiamo più trovato la mia bicicletta, acquistata solo due mesi fa» è l’annuncio della donna pubblicato sul web. Si trattava di un regalo di compleanno, un modello non diffusissimo di marca Bottecchia, color crema e nero, dal valore di circa 350 euro. La bicicletta era stata parcheggiata nel cortile di casa, recintato e privato: «Un luogo da me ritenuto sicuro – racconta la donna -. Può darsi che però abbiano scavalcato il cancello, non è difficile, per poi passare la bici sulla strada».

Stamattina la proprietaria ho provveduto a fare una segnalazione alla stazione dei carabinieri di Monte San Vito: «Chiunque tra i miei contatti della zona vedesse una bicicletta simile (foto in copertina), contatti il 112».