Ladri in azione durante l’Epifania, rubate biciclette

JESI – Ladri in casa per la Befana. Furto in un appartamento di via Donatori di Sangue durante le giornate del 5 e del 6 gennaio. Non è chiaro in quale fascia oraria i malviventi abbiano agito: i proprietari erano fuori casa e, rientrando dai festeggiamenti durante la sera di lunedì, hanno fatto l’amara scoperta. Ignoti criminali avevano infatti rubato due bicicletta da corsa, di discreto valore l’una, asportandole dal garage. La tecnica utilizzata per introdursi nella proprietà è quella del foro applicato alla serranda per manomettere la maniglia. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Indagini in corso.