Ladro 'maratoneta' in fuga col bottino ma la Polizia lo arresta | Password Magazine

ANCONA – Il ladro scaltro ruba e scappa ma la Polizia lo arresta. É successo ieri sera durante il controllo consueto del territorio quando una Volante della Polizia si è imbattuta in un ladro furbo e maratoneta.

L’uomo, classe ’52 e senza fissa dimora, dopo aver visitato alcuni esercizi commerciali di Ancona e aver sottratto furtivamente della merce, nascondendola sotto il cappotto, è entrato in un altro negozio e si è impossessato di quattro pantaloni da donna che erano esposti in vetrina per poi scappare.

Per correre più velocemente ha riposto tutta la merce rubata in un carrello che aveva con sé e ha cercato di dileguarsi percorrendo Corso Garibaldi.

Non è sfuggito all’occhio di un passante che ha chiamato subito la Sala Operativa al 113 e i Poliziotti che si trovavano poco lontani dal luogo lo hanno subito rintracciato e fermato.

Addosso all’uomo, gli agenti hanno rinvenuto tutta al merce sottratta in tutti i negozi ancora con il cartellino e il prezzo attaccato, che è stata restituita ai legittimi proprietari e ovviamente l’uomo, con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per furto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.