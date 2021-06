Ladro sorpreso in casa si dà alla fuga ma non sfugge alla Polizia | Password Magazine

ANCONA – Sorprende un ladro in casa nella notte, urla e il criminale lo spintona per poi darsi alla fuga. É accaduto

la notte scorsa, ad Ancona, intorno alle 2 in piazza d’Armi. Ad accorgersi della grida provenienti dall’abitazione, la Volante della Polizia durante il consueto controllo del territorio dorico.

Appena viste le luci blu della biancoceleste, l’uomo si è sporto dall’uscio cercando di attirare l’attenzione dei poliziotti che erano vicinissimi.

Con fare concitato, ha racconto agli agenti che poco prima, insospettito da alcuni rumori, aveva sorpreso uno sconosciuto, vestito di nero, che era entrato nella sua abitazione e che alla sua vista era scappato.

I poliziotti immediatamente si sono messi sulle tracce del ladro scappato e, nel giro di pochi istanti, hanno rintracciato il criminale così come descritto che correva e che appena visti i Poliziotti ha cercato di correre più velocemente e di colpire gli Agenti.

Raggiunto, è stato identificato: si trattava di un peruviano, classe ’94 peruviano, già noto alle forze di Polizia. Il giovane è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e per comprendere meglio la dinamica dei fatti.

Al termine, i Poliziotti hanno appreso che il ladruncolo, dopo essere entrato nell’abitazione ed essere stato scoperto, per guadagnare la fuga aveva spintonato il padrone di casa che aveva cercato di rincorrerlo finché uscito dall’abitazione, aveva incontrato la Volante.

Per questo il peruviano è stato tratto in arresto per tentata rapina e posto a disposizione dell’A.G.