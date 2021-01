L'ambulanza perde il controllo e si schianta contro un albero, ferito giovane volontario | Password Magazine

ANCONA – Ambulanza perde il controllo e si schianta contro un albero. Grave incidente nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, a Casine di Paterno, frazione di Ancona, sulla strada che conduce al capoluogo, all’altezza dell’incrocio per Barcaglione. Per cause in corso di accertamento, un mezzo di soccorso è finito fuori strada terminando la corsa contro un albero. Lo schianto è stato frontale e violento: alla guida c’era un 58enne, al fianco un collega mentre dietro, nella zona dove si trasportano i pazienti, c’era un volontario di 20 anni. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Torrette, per un possibile trauma cranico. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e automedica, forze dell’ordine.