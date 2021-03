Lancia l'attività in piena pandemia, il sindaco: «Grande segno di speranza» | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Un taglio del nastro in zona rossa per un domani di rinascita e speranza. Accade a Belvedere Ostrense, dove ieri è stata inaugurata una pizzeria e friggitoria presso la frazione Madonna del Sole.

In questo periodo di difficoltà c’è bisogno di stimoli e segnali positivi, esattamente come quello che ha voluto inviare Elisabetta, la titolare della nuova attività: «Io e la mia famiglia abbiamo accettato questa sfida e crediamo nel prodotto di qualità come ingrediente fondamentale dei nostri manicaretti – si legge sulla pagina social del Comune di Belvedere Ostrense che ne dà notizia – e siamo certi che verranno accolti con entusiasmo dalla comunità che ha subito approfittato facendo ordini consistenti». E aggiunge: «Ci fa enorme piacere tanto calore e metteremo tutto il nostro impegno per soddisfare anche i palati più esigenti!».

Hanno preso parte all’inaugurazione anche il parroco di Belvedere Ostrense Don Giancarlo Cicetti, che ha sottolineato il coraggio e l’importanza di una nuova azienda nella comunità, concetto ripreso a stretto giro anche dal sindaco Sara Ubertini presente in prima fila al taglio del nastro: «Le frazioni hanno un ruolo importante nel paese e la nascita di una nuova attività è il frutto di una fattiva collaborazione fra privati e amministrazione comunale. L’apertura di una nuova attività è sempre un segnale di vivacità economica ma credo che, soprattutto in questo periodo di crisi, vada letta come grande segno di speranza per il futuro e come esempio per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco».