Lanterne di Speranza per illuminare la Pasqua con RitroviAmo Castelbellino | Password Magazine

CASTELBELLINO – Lanterne fai-da-te da sistemare sui balconi o nel giardino di casa, come simbolo di speranza e vicinanza in un momento in cui ci sente distanti e soli. Il gruppo Ritroviamo Castelbellino, (all’opposizione in Consiglio comunale) guidato da Federica Carbonari, aderisce a “Le Lanterne della Speranza“, l’iniziativa lanciata da Ama Cupra con Chiesa Cupra di Cupramontana ed estesa ai Comuni limitrofi.

«La primavera è tornata e anche noi di Ritroviamo Castelbellino abbiamo voluto aderire a questa iniziativa – fa sapere la consigliera comunale Carbonari, in un video social trasmesso dal Belvedere di Castelbellino -. Ci rivolgiamo ai bambini ma anche alle loro famiglie: accendiamo la speranza e restiamo uniti anche se distanti fisicamente. La nostra comunità ha bisogno di noi».

L’invito è quello di costruire una lanterna, utilizzando materiali di riciclo e prendendo spunto da un apposito tutorial, e poi esporla sui balconi e i giardini delle case il sabato 3 e la domenica 4 aprile, durante tutta la giornata di Pasqua.

Si possono poi inviare le foto delle lanterne realizzata all’ indirizzo e-mail: ritroviamocastelbellino1@gmail.com

«Creeremo un video collage – fa sapere Ritroviamo Castelbellino – di tutte le foto ricevute, e lo posteremo sulla pagina Ritroviamo Castelbellino. Invieremo ai bambini che aderiscono un attestato di partecipazione».

Il regolamento sulla pagina del gruppo Ritroviamo Castelbellino.