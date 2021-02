L'Arco illuminato di viola, Pergolesi di giallo | Password Magazine

JESI – In occasione della Giornata mondiale dell’Epilessia questa sera l’Arco Clementino sarà illuminato di viola, riconosciuto come il colore di questa malattia che colpisce l’1% della popolazione ed in Italia vede affette circa 500 mila persone.

Poco più in là, in piazza Pergolesi, il monumento al celebre compositore sarà illuminato di giallo, il colore di Amnesty International al cui impegno il Comune di Jesi aderisce nella campagna per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che esattamente un anno fa venne arrestato mentre stava per rientrare in Italia dopo aver fatto visita ai genitori, ed incarcerato con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazioni illegali, sovversione, propaganda di notizie false e a fini di terrorismo.