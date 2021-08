L'arte dei Technicalz colora la Fattoria dei Sogni | Password Magazine

JESI – I Technicalz danno un tocco alla Fattoria dei Sogni. La struttura didattica gestita da Selena Abatelli, che si occupa con il Dream Day di progetti dedicati all’inclusività e alla disabilità, accoglie l’arte grazie alla mano creativa del gruppo di street artist jesini. Sulla parete esterna del casottino, Federico Zenobi ha già ultimato la figura di un gatto mentre tra qualche giorno arriverà Nicola Canarecci a completare l’opera con la sua parte.

«Selena mi ha contattato chiedendomi di passare a vedere la fattoria, non la conoscevo – è il commento di Zenobi – Quando abbiamo visto con quanto amore accolgono in visita i ragazzi disabili e con quanta cura si occupano degli animali, molti recuperati dallo stato di abbandono, abbiamo deciso di donare l’opera».

Per realizzare il gatto, le cui foto stanno già facendo il giro del web, l’artista ha usato gli spray e in un paio di giorni la sua parte era completata: «Vorrei ringraziare anche Luca e Gabriele del Piabè di Chiaravalle per averci prestato le impalcature – aggiunge Zenobi -. Siamo felici di poter dare il nostro contributo a una struttura che si mantiene con il volontariato e le donazioni».

Soddisfazione da parte di Selena: «L’opera è semplicemente meravigliosa! – sono le sue parole -. Sono davvero grata a Federico e ai Technicalz per aver deciso di rendere con la loro arte ancora più bella la fattoria. Io e tutto lo staff del Dream Day non possiamo che dire grazie. Appena si entra dal cancello ora si vede questo bellissimo gatto, un’immagine che non poteva essere più appropriata dato che da poco la Fattoria Didattica è diventata anche colonia felina».