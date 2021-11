L'arte e il pensiero contro la violenza sulle donne: incontri con l'artista Silvia Fiorentino | Password Magazine

JESI – Guardare attraverso l’arte contemporanea e ascoltare attraverso il pensiero. In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne, le artiste Silvia Fiorentino e Laura Lanari, insieme all’associazione Metodo Effe, realizzano un ricco calendario di incontri, visite guidate, arte e musica dal titolo ‘Conversazioni Contemporanee – abitare il pensiero, vivere l’arte contemporanea’ che si terrà dal 25 al 28 novembre a Palazzo Santoni, vicolo Ripanti, 5. L’obbiettivo è quello di offrire uno spazio di pensiero sulle tematiche femminile e, attraverso il linguaggio artistico, mettere in luce le criticità e i punti di forza in modo da sviluppare un nuovo cammino costruttivo.

L’idea è nata durante lo scorso lockdown e la rassegna di incontri rappresenta la ‘costruzione di una stanza’: uno spazio in cui donne ma anche uomini potranno dialogare con psicologi, storici d’arte, educatrici e sociologi e creare occasioni di confronto partendo proprio dall’arte di Silvia Fiorentino, curatrice dell’incontro. L’iniziativa è in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Jesi. L’inaugurazione è prevista per domani, venerdì 25 novembre, con gli assessori Marisa Campanelli e Luca Butini, la presidente della Consulta per le donne Gianfranca Schiavoni insieme a Maria Del Pesce, una delle fondatrici dell’associazione, e l’operatore museale Marco Tarsetti che condurrà una visita guidata al percorso artistico di Fiorentino.

Qui di seguito gli appuntamenti dal 26 al 28 novembre:

Venerdì 26 novembre

ore 17.30: Giovanna Curatola , psicoterapeuta, L’originario, fra figura e parola in dialogo con Brunella Antomarini , filosofa e scrittrice, Outsider Inside;

, psicoterapeuta, L’originario, fra figura e parola in dialogo con , filosofa e scrittrice, Outsider Inside; ore 18.15: L’arte tra esperienza e cultura nell’epoca delle “crisi”

Annalisa Filonzi, critica d’arte e curatrice indipendente, Crisi come scelta, vivere è decidere Simona Cardinali, storica dell’arte, La cultura come zona di contatto Marco Tarsetti, operatore museale, al tavolo partecipano Silvia Fiorentino e Laura Lanari, curatrici del progetto

Sabato 27 novembre

ore 17.40: Marisa Campanelli , psicoterapeuta e assessore alle Pari Opportunità, Differenze e discriminazioni, dall’esperienza terapeutica alla politica in dialogo con Maria Elia , psicoterapeuta e segretaria scientifico CRPG di Ancona, Dolore e vuoto, esplorazioni verso essere e non essere;

, psicoterapeuta e assessore alle Pari Opportunità, Differenze e discriminazioni, dall’esperienza terapeutica alla politica in dialogo con , psicoterapeuta e segretaria scientifico CRPG di Ancona, Dolore e vuoto, esplorazioni verso essere e non essere; ore 18.40: Patrizia Caporossi, filosofa e storica delle donne, Il metodo: la strada che va in città in dialogo con Laura Lanari, educatrice museale La parola bambina

Domenica 28 novembre

ore 16,oo: percorso guidato alla scoperta delle testimonianze artistiche e culturali femminili nella Citta di Jesi a cura a Daniela Giardinieri e Chiara Staffolani, una sessione di meditazione con Barbara Neri e un’esibizione musicale a Palazzo Santoni curata da Elena Antongirolami.

Durante le giornate sarà possibile visitare il percorso nell’arte di Silvia Fiorentino e inoltre sarà disponibile uno spazio libri sia all’interno dell’esposizione che presso la libreria Gira & Volta.