L'artista Roccheggiani dona al sindaco un «Castel del Monte» realizzato in fiammiferi | Password Magazine

JESI- «Quando ci troviamo di fronte ad un opera d’arte, siamo noi ad essere morti ed è l’opera ad essere viva»: cita Borges Marco Torcoletti, giornalista, alla cerimonia di donazione del plastico di Castel del Monte dell’artista Giorgio Rocchegiani nelle mani del sindaco di Jesi Massimo Bacci.

La consegna si è svolta a Jesi nel cortile del Museo Stupor Mundi e ha visto la partecipazione, oltre che dei diretti protagonisti, anche dell’assessore alla Cultura Luca Butini, del consigliere comunale Giancarlo Catani e dell’avvocato Emanuele Torcoletti, che si è occupato della documentazione necessaria alla donazione.

Il plastico è stato realizzato dall’artista nel 2001, dopo un’attento studio di Castel del Monte, la fortezza più famosa e celebrativa del governo di Federico II.

Per la creazione dell’opera sono stati usati più di 60 mila fiammiferi, disposti su 5 piani incrociati, tanto che la casa di produzione di fiammiferi Tecnomatch ha scelto l’opera come immagine di copertina di oltre 40 milioni di scatole di fiammiferi distribuite in tutta Italia.

La donazione da parte di Rocchegiani è avvenuta per ringraziare l’Amministrazione comunale di essersi spesa così fortemente per il ritorno della fontana in Piazza della Repubblica.

«Ho grande riconoscenza verso il Sindaco per aver riportato la fontana, lì dove inizialmente era stata progettata e dove i miei ricordi di bambino ancora l’hanno presente» spiega Rocchegiani.

Grande la soddisfazione dell’Amministrazione comunale, per questo apprezzamento: «Buona parte della città ha compreso le motivazioni e la bonarietà dello spostamento della fontana – sostiene il sindaco Bacci che rimarca -. Abbiamo governato per il bene della città e le parole e i gesti di Rocchegiani ne sono la dimostrazione».

La donazione di Rocchegiani non è certo la prima e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima, come spiega Luca Butini: «In questo periodo – tiene a sottolineare l’assessore alla Cultura – stiamo ricevendo numerose richieste di donazioni, segnale di un rinnovato rapporto di fiducia che ci deve essere tra istituzioni e cittadini».