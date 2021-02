Lascito Morosetti, indetta petizione popolare di raccolte firme | Password Magazine

JESI – Fontana dell’obelisco, contro il lascito Morosetti parte una raccolta firme. «I promotori del referendum contro l’accettazione del lascito Morosetti non si arrendono alla mancata ammissione del referendum stesso – si legge sulla pagina Pizzalibera – e indicono una petizione popolare di raccolta firme alla quale i cittadini potranno aderire a partire dalle ore 16 di oggi pomeriggio, recandosi al n.2 di Corso Matteotti (di fronte alla BNL), naturalmente nel rispetto delle misure anticontagio».

Il comitato ribadisce: «Sarà un’occasione importantissima per dimostrare che saremo veramente tanti a ribadire il principio che le piazze di Jesi non sono in vendita e che non appartengono né ad un privato, né all’Amministrazione Comunale. Le piazze sono di chi le vive».