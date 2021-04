L'associazione 4 Baffi apre un rifugio per gatti in via Spina | Password Magazine

JESI – É di prossima apertura il nuovo rifugio per gatti dell’associazione 4 Baffi di via Spina.

L’associazione, tramite contributo volontario, è riuscita a prendere un piccolo appezzamento di terreno affittandolo da un privato, facendosi carico di tutte le spese: canone, utente, lavori, manutenzione e mantenimento dei gatti ospiti. «Sarà un luogo che fungerà sia da sede operativa che da rifugio» fanno sapere da 4 Baffi. Il rifugio dovrebbe essere pronto entro maggio: «La struttura vuole essere un luogo temporaneo, un primo stallo per i gatti randagi, incidentati, malati, gatte gravide, in cerca di adozione – spiegano le volontarie. – Solo nel 2020 l’associazione ha assistito più di 130 gatti dandone in adozione 90. Sono 10 le colonie feline che cura. Purtroppo i tempi del Comune di Jesi non hanno ancora reso possibile avere uno spazio pubblico dedicato ai felini come da obbligo di legge e date le esigenze del territorio l’associazione si è vista costretta a realizzare un rifugio proprio per rispondere alle tantissime richieste di aiuto».

Questo fine settimana le volontarie sono sul posto per allestire la struttura. Chiunque può contribuire con una donazione: per chi volesse dare un’aiuto, può partecipare all’iniziativa ideata in collaborazione con Maurizi Garden. «Oltre a tutte le necessità che una colonia felina recintata ha, ne esiste una davvero fondamentale, ovvero la possibilità di offrire ai nostri ospiti A-Mici, zone di ombra e zone di verde controllate e piacevoli, oltre al classico ombreggiante – spiegano -. Per questo si è pensato di creare un evento che desse la possibilità a tutti voi di darci una mano ad acquistare piante, fiori, siepi, alberi e quant’altro il vivaio vi consiglierà a prezzi accessibili a tutti voi. Ritireremo noi personalmente il dono presso il vivaio. Un piccolo gesto che ci aiuterà davvero a farli stare bene». C’è tempo fino al 28 aprile per partecipare. Chi vorrà potrà anche destinare il 5×1000 all’associazione 4 Baffi. Tutte le informazioni al sito.