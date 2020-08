Latitante, si iscrive a scuola guida: arrestato | Password Magazine

ANCONA – Latitante da un anno, ad incastrarlo l’iscrizione a un corso di scuola guida. Il personale della Squadra Mobile di Ancona, a seguito di indagini, ha tratto in arresto nel pomeriggio di ieri un 46enne rumeno, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Tivoli a seguito di condanna definitiva della Corte Suprema di Cassazione. I fatti risalgono al 2007 ovvero a quando il rumeno venne sottoposto ad indagini, insieme ad altri complici ritenuti responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in provincia di Roma. Il ricercato risultava infatti irreperibile dall’aprile 2019 ma, nonostante ciò, si era iscritto ad un corso di scuola guida a Loreto ed avrebbe dovuto sostenere gli esami pratici i primi di settembre.

Proprio grazie a questo particolare i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona sono riusciti a individuare il 46enne e a trarlo in arresto.

Il predetto, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona/Montacuto, ora deve espiare la pena a circa 4 anni di reclusione.