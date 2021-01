L'attesa di una nuova normalità: Fidapa Jesi su Zoom con Mariangela Pira | Password Magazine

JESI – Grande attesa per l’evento online, il primo del 2021, promosso da Fidapa BPW Italy sezione di Jesi. Giovedì 14 Gennaio alle 21.15, sulla piattaforma Zoom sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “anno zero d.C” (Chiarelettere) scritto dalla nota giornalista di Sky Tg24 Mariangela Pira. I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus, il cuore del libro. Titolo dell’evento online “L’attesa di una nuova normalità, dallo smart working alla finanza. L’Anno Zero del cambiamento”, temi che riguardano l’intera società ma soprattutto le donne e che rientrano nell’ambito del Tema Nazionale Fidapa 2019-2021 “promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere”. Dopo i saluti da parte della Presidente del Distretto Centro Sandra Boldrini, della Presidente Gianfranca Schiavoni, Cristiana Uncini, segretaria esecutiva della Fidapa di Jesi intervisterà Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, esperta di economia e seguitissima sui social. Il libro vede la prefazione del Prof. Massimo Galli ed è dedicato a Paolo Borsellino. Per partecipare all’evento inviare richiesta alla mail nicosegrfid@libero.it