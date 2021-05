Laura Paolini candidata a sindaco con la lista «Scelgo Cupra» | Password Magazine

CUPRAMONTANA – É nata “SCELGO CUPRA”, la lista civica di Cupramontana che ieri (21 maggio) si è presentata ai cittadini nei Magazzini dell’Abbondanza. Un incontro aperto a tutti in cui la lista civica è scesa in campo: un candidato Sindaco del tutto nuovo, donna, che da tempo ha investito per costruire il suo futuro recuperando le sue origini cuprensi mai abbandonate. Laura Paolini – «Cuprense per origini e per scelta», come ama definirsi – con anni di esperienza di esercizio professionale come avvocato a Jesi e a Milano, ha accettato di mettersi a disposizione dei cuprensi per portare avanti un ampio e ambizioso progetto: «fare in modo che chiunque abbia concrete possibilità di dire “Scelgo Cupra” per il proprio futuro».

«La lista è aperta – si legge in una nota – è un luogo di ascolto e partecipazione, in cui i cittadini che amano Cupra, indipendentemente dal credo politico, possono dare il proprio personale contributo per il bene del paese capitale del Verdicchio. Non un comizio, infatti, ma un’accoglienza: tavoli tematici in cui ciascuno ha avuto e avrà la possibilità di partecipare confrontandosi e presentando le proprie idee e osservazioni per il bene di Cupra. Novità anche sul simbolo: volutamente senza nessun riferimento a quelli dei partiti nazionali e, per di più, è stata data ai cuprensi la possibilità di sceglierlo. Su Telegram, infatti, le due opzioni proposte, entrambe ispirate ai principi fondanti di “Scelgo Cupra”: l’unione, la partecipazione e la passione da un lato, come l’innovazione e la tradizione dall’altro».