L'auto sbanda e finisce contro camion in sosta, soccorsi i feriti | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,15 circa ad Ancona, in località Sappanico, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un’autovettura ha perso il controllo andando a sbattere contro un mezzo pesante parcheggiato al lato della carreggiata. La Squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte e un mezzo 4×4 ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre i feriti dall’auto i quali successivamente due di loro venivano trasportati al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. Al momento i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.