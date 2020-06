SENIGALLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 00.30 circa a Senigallia, in via Mattei, per un incidente stradale.

Coinvolta solo un’auto che si è ribaltata sul fianco sinistro.

La squadra dei pompieri sul posto ha aiutato l’anziano alla guida ad uscire dalla vettura e messo l’auto in sicurezza. L’uomo soccorso sta bene.