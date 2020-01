L’auto va contro il muretto e si ribalta, un’anziana al Pronto soccorso

ANCONA – Vigili del fuoco e sanitari del 118 sono intervenuta alle ore 11 circa in via Esino, a Torrette di Ancona, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un’anconetana di 85 anni alla guida di una Fiat 126 ha perso il controllo alla guida, finendo contro un muretto che ha fatto da trampolino portando la vettura a ribaltarsi su un fianco. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto la conducente in collaborazione con il personale sanitario. L’anziana è rimasta ferita ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Per accertamenti, è stata condotta all’ospedale regionale di Torrette.