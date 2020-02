Lavori di potatura, chiusa domani la strada del Montirozzo

JESI – Nella giornata di domani – martedì 11 febbraio – sono stati programmati i lavori di potatura agli alberi della salita del Montirozzo. Pertanto tale strada sarà chiusa al traffico.

L’accesso al centro storico per i residenti e gli aventi titolo, tramite Porta Bersaglieri, avverrà dalla salita del borgo (Via Garibaldi) svoltando a sinistra in Costa del Montirozzo. Qui infatti è disposta l’inversione del senso di marcia, con direzione pertanto Via Garibaldi – Porta Bersaglieri.

Apposita segnaletica disciplinerà la circolazione.