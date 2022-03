Lavori Scuola Martiri della Libertà: i genitori non mollano | Password Magazine

JESI – Le richieste dei genitori degli alunni della scuola “Martiri della Libertà” non si fermano. Dopo le lettere aperte indirizzata sindaco e Giunta per avere chiarimenti sullo stato dei lavori, i rappresentanti dei genitori aspettano ancora e insistono con una nuova lettera di richiesta di informazioni sullo stato dei lavori, indirizzata alla Giunta Comunale:

«Stiamo aspettando il famigerato inizio dei lavori di efficientamento energetico! – si legge -. Nell’incontro che i nostri rappresentanti, unitamente alla consigliera comunale Agnese Santarelli, hanno avuto oltre dieci giorni fa sull’avvio dei lavori ci è stata comunicata l’assegnazione dell’appalto e l’avvio dei lavori a partire dal 21 di febbraio.

Siamo ai primi di marzo e il cantiere è ancora fermo dalla fine dei lavori strutturali. Ci risulta che la scuola in via Asiago non sarà pronta prima di gennaio 2023. Siamo stanchi, e lo abbiamo detto più volte, di sentire tempistiche che non vengono rispettate. Continuiamo a chiedere date il più possibile certe».

A cura di Angela Anconetani Lioveri