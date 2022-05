Lavoro e Libertà, un incontro dedicato allo scrittore Cosimo Massaro | Password Magazine

JESI – La candidata sindaco di Lavoro e Libertà Paola Cocola sarà presente domani all’incontro che si terrà alle 18,30 a Jesi presso la pasticceria “Note di Dolce” in via Cesare Battisti 9/B (di fronte al parcheggio della farmacia Grammercato). L’assemblea presenterà il pensiero ed i libri di Cosimo Massaro, scrittore e studioso della filosofia e delle teorie monetarie di Giacinto Auriti. «Questo nell’ottica della proposta di una moneta complementare, proposta dalla nostra lista, per Jesi e per la Vallesina, previo accordi con gli altri Sindaci del territorio – si legge nella nota -. Riteniamo infatti che una maggior massa monetaria presente in mezzo alla gente possa essere di giovamento per ridurre gli effetti della drammatica crisi economica che stiamo vivendo, indotta dalle politiche fortemente censurabili promosse dall’attuale governo».