L’azienda agricola Mosci dona 800 confezioni di ceci e olio a Caritas

JESI – Consegnati 4 quintali di ceci e 60 bottiglie di olio dall’azienda agricola Mosci di San Marcello a Caritas. La donazione è avvenuta stamattina alla sede del centro servizi di via Papa Giovanni XXIII alla presenza del direttore Caritas Marco D’Aurizio.

«Stanno aumentando le famiglie in difficoltà, riceviamo telefonate ogni giorno – spiega D’Aurizio – Molte di queste persone non le conoscevamo. Gente che è rimasta senza stipendio da più di un mese, anche giovani, e che magari non avendo riserve ha difficoltà a reperire cibo. Per questo ringraziamo gli autori di questi gesti di solidarietà, sopratutto in questo momento di emergenza in cui sono aumentate le richieste di viveri. Aiutare è sempre una cosa bella, anche se in un periodo doloroso». Soddisfatto anche Lorenzo Mosci, titolare dell’azienda, che ha consegnato gli ottocento pacchi di ceci da mezzo chilo e le bottiglie d’olio: «Queste confezioni erano destinate a ristoranti francesi ma con il covid sono rimaste in magazzino. Abbiamo perciò pensato di fare la nostra parte nell’emergenza, donando cibo e in particolare il cece, un legume povero ma nutriente e tipico della dieta mediterranea».