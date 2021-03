Le Donne e lo Sport: un sogno sempre realizzabile? L'evento online di Fidapa | Password Magazine

JESI -È il titolo di un evento online promosso dalla sezione di JESI della Fidapa per giovedì 25 marzo alle ore 21.15 su Zoom.

Un incontro fortemente voluto dalla presidente FIDAPA Sezione di Jesi Gianfranca Schiavoni a cui parteciperanno testimoni importanti dello sport nazionale per parlare della difficoltà per le donne sportive di essere tutelate nei diritti, come dimostra il caso di Lara Lugli in questi giorni, della mancanza di riconoscimento del professionismo, delle reticenze ad avvicinarsi a sport considerati maschili, retaggi culturali per cui ci sono sport per i maschi e sport per le femmine, del problema del gender pay gap. Un evento che per Fidapa rientra nell’ambito del tema internazionale “Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso”.

Parteciperanno nomi importanti dello sport: Annalisa Coltorti – preparatrice fisica della nazionale di fioretto, Luca Marchegiani – commentatore Sky, Luisa Rizzitelli – giornalista e presidente Assist Associazione Nazionale Atlete, e del Club Scherma Jesi, Ugo Coltorti – assessore allo sport città di Jesi, Moris Gasparri – giornalista e consigliere Figc femminile. MODERA il giornalista Giovanni Filosa.

Interverranno anche le autorità FIDAPA del distretto centro Sandra Boldrini, Presidente , Patrizia Bonciani, Past Presidente.

Per partecipare all’evento Zoom occorre richiede il link alla mail nicosegrfid@libero.it