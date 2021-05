Le luci del Teatro Pergolesi tornano ad accendersi in una «Notte per me luminosa» | Password Magazine

JESI – «Abito in questa città e vivere la vita lasciata dopo un anno e mezzo, riaprire con le persone con le quali ho un rapporto ventennale, è un’emozione nell’emozione»: questo l’entusiasmo con cui il regista Matteo Mazzoni presental’opera contemporanea di Marco Betta “Notte per me luminosa. Scene liriche dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto”, che andrà in scena al Teatro Pergolesi il prossimo sabato 29 maggio alle ore 19 e domenica 30 alle 16, dopo l’anteprima giovani di giovedì 17 ore 16, come riprogrammazione dello spettacolo sospeso gli scorsi 7 e 8 novembre 2020 per effetto del DPCM anticovid.

Si apre così la 54esima edizione della Stagione Lirica di Tradizione, nel rispetto di tutte le procedure di legge per il contenimento del covid, in un Teatro Pergolesi che si mostra resiliente e pronto a ripartire in sicurezza. L’ingresso è dall’entrata principale, mentre si esce lateralmente. Al personale del teatro vengono fatti tamponi ogni 72 ore. Viene misurata loro la temperatura, come anche agli spettatori che torneranno ad assaporare il piacere del live. A tutti imposto l’obbligo di indossare mascherina chirurgica o di livello superiore e di mantenere la distanza interpersonale.

Dopo intense settimane di prove, il debutto di fronte al pubblico. «Quella appena trascorsa è stata una traversata difficile – prosegue il regista – una creazione che è rimasta sospesa, in linea con l’Ariosto personaggio reale che non ha ancora fatto pace con i suoi personaggi d’invenzione Angelica, Orlando, Astolfo e Medoro. Torniamo oggi a parlare di colori e scenografie, a rincontrare la quarta parete, riscattando la funzione sociale del nostro mestiere, quando la quotidianità sembrava solo mascherine e tamponi”.

Si tratta di uno spettacolo che porta sulla scena veri e propri reperti storici, come un letto a baldacchino, una savonarola e l’armatura quattrocentesca di Orlando. Ma il passato si specchia nel presente, in un’opera che è anche ad alto coefficiente tecnologico, con tre videoproiettori e immagini sovrapposte su diversi livelli per creare un effetto tridimensionale, a cura di Luca Attili, tra i video-designer più famosi in Italia.

Dirige l’Orchestra Filarmonica Marchigiana il Maestro Marco Attura, che descrive la presenza del pubblico come elemento fondante del teatro: “L’odore del legno è l’elemento tangibile che lo rende una sorta di cattedrale, come anche la vicinanza col pubblico, mai respirata nei mesi passati. La musica di quest’opera è intima, trasparente e cristallina, di una fragilità che non è debolezza. Sarà una grande gioia salire nuovamente su un podio, dirigendo a mani nude, senza bacchetta, un materiale musicale molto prezioso. La prima volta che ho sentito un brano di Marco Betta [compositore dell’opera] era un ‘Resurrexi’, nel Duomo di Orvieto. Avevo 19 anni ed era già chiaro che sarebbe stato uno dei compositori che avrebbero guidato e ispirato il mio cammino”.

Dopo l’enorme contrazione del lavoro solo in parte tamponata da ristori e cassa integrazione, è questa una ripartenza per tutto lo staff artistico e tecnico, così efficacemente riassunta dalle parole della sarta Sara Pitocco: “Ci è mancato molto il nostro lavoro, non lo cambierei con nessun altro. In questi mesi ho pensato a lungo cercando di capire cosa fare. Finalmente è arrivato il momento di ricominciare, siamo qui all’opera”.

Lo spettacolo, della durata di circa 70 minuti, vanta un nuovo allestimento realizzato dal laboratorio scenografico jesino della Fondazione Pergolesi Spontini, con scene di Ginevra Fusari e Alice Gentili, allieve del corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Il light designer è Ludovico Gobbi. Gli attori sul palco sono Giacomo Medici nel doppio ruolo di Orlando/Pastore, Aloisa Aisemberg che interpreta Medoro/Astolfo e Margherita Hibel come Angelica. La voce recitante di Ludovico Ariosto è invece quella di Michele Bandini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro Pergolesi al numero 0731206888.

A cura di Angela Anconetani Lioveri

@ foto Stefano Binci – Fondazione Pergolesi Spontini