Le Marche da lunedì in zona arancione: la decisione dal Ministero | Password Magazine

REGIONE – Le Marche passano in zona arancione. Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli:

«Come ipotizzato ieri sera, è arrivata la comunicazione del Ministro Speranza per il passaggio delle Marche in zona arancione da lunedì. La Regione non ha alcun potere di intervento rispetto a questa misura che, anche se prevedibile da oltre un mese, ritengo ormai essere superata rispetto alla fase attuale della pandemia».

Il presidente Acquaroli infatti aveva precisato: «La scorsa settimana le Regioni avevano chiesto al Governo nazionale di rivedere la classificazione per colori, che ormai riteniamo superata in questa nuova fase della pandemia, completamente diversa rispetto alle precedenti e che, oltre a non portare benefici, rischia di aggravare la crisi, spinta anche dagli aumenti delle bollette e dai rincari energetici.

Nonostante questo forte appello il Governo non ha voluto mettere mano nel nuovo decreto alle fasce».

Le regole della zona arancione.

In zona arancione le persone che non possiedono alcun tipo di certificazione verde possono uscire dal proprio comune o raggiungere altre regioni solo solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per servizi non disponibili nel proprio comune. Necessario per spostarsi almeno il Green pass ‘base’. Circolazione libera, indipendentemente dal colore della zona di arrivo, invece per chi ha il super green pass.

Negli autobus urbani resta la capienza all’80% anche in zona arancione, così come in zona gialla e bianca. Obbligatorio il green pass rafforzato.

Come in zona gialla e bianca, l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito solo con Green pass ‘base’ o ‘rafforzato’. Lo stesso vale per le mense. Dal 15 febbraio scatterà poi l’obbligo di Green pass rafforzato anche per accedere a tutti i posti di lavoro. Le scuole restano aperte. In zona arancione nei giorni festivi e prefestivi, l’ingresso nei centri commerciali è consentito solo a chi ha il Super Green pass.