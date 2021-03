Le Marche da oggi in zona arancione: le regole, gli spostamenti | Password Magazine

REGIONE – Tutte le Marche di nuovo in zona arancione a partire da oggi.

Per alcuni comuni della provincia di Ancona era già così da una settimana, per efficacia dell’ordinanza regionale che disponeva la zona arancione in 20 comuni. Ora però, con l’incremento dei contagi dovuta anche alla presenza forte della variante che insiste su alcuni territori, è Roma a decidere il colore ed è valido per tutta la Regione. Superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti, a preoccupare è anche il superamento delle soglie critiche per terapie intensive e gli altri reparti covid.

A partire da oggi sono vietati gli spostamenti al di fuori del proprio Comune. se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Dai Comuni fino a 5 mila abitanti, gli spostamenti sono consentiti anche entro i 30 chilometri dai confini con divieto di andare nel capoluogo di provincia.

Vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Bar e ristoranti dovranno restare chiusi, è consentito solo l’asporto fino alle 18 per i bar e le 22 per i ristoranti, consegne a domicilio invece senza limiti di orario.