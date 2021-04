Le Marche in zona arancione anche la prossima settimana | Password Magazine

REGIONE – Confermate le Marche in zona arancione per la terza settimana consecutiva.

«Saremo arancioni anche la prossima settimana – è l’annuncio di Francesco Acquaroli- . Cerchiamo di essere attenti e tenere alta l’attenzione nella speranza che nella classificazione sarà anche riammesso il colore giallo».

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4853 tamponi: 2719 nel percorso nuove diagnosi (di cui 961 nello screening con percorso Antigenico) e 2134 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (70 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione).

Questi casi comprendono 64 soggetti sintomatici rilevati.