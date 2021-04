Le Marche prime per somministrazioni dei vaccini. Acquaroli: «Profondo orgoglio». | Password Magazine

REGIONE – Con l’89,4% dei vaccini somministrati (475.985 inoculazioni su 532.210 dosi consegnate) le Marche sono prime nella classifica nazionale. A dare la notizia è il Governatore Francesco Acquaroli: «Un profondo senso di orgoglio e gratitudine nel vedere che la nostra Regione è prima nella classifica per somministrazione dei vaccini – sono le sue parole -. Premettendo che la vaccinazione non deve essere una competizione tra Regioni e che l’importante è l’efficienza e l’efficacia del servizio, mi ha però fatto molto piacere vedere le Marche in quella posizione. Il mio grazie va all’Assessore, al Servizio salute, agli enti e alle aziende ospedaliere e a tutti gli operatori e ai volontari che instancabilmente stanno lavorando per mettere in sicurezza quanto prima la popolazione marchigiana».