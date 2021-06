«Le zanzare stanno facendo strage di punture sui pazienti del Carlo Urbani» | Password Magazine

JESI – «Le zanzare stanno facendo strage di punture su pazienti dei reparti ospedalieri». Pasquale Liguori, coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato di Jesi, punta l’attenzione su una delle problematicità più ricorrenti dell’ospedale Carlo Urbani in special modo con l’arrivo dei primi caldi:

«Abbiamo ricevuto foto molto esplicative di pazienti ricoverati – spiega – purtroppo anche di quelli immunodepressi e di quelli che non hanno la possibilità di difendersi dagli insetti in quanto sempre allettati, incapaci di muovere braccia e gambe per poterli allontanare. Pur apprezzando la disponibilità della Direzione ad affrontare l’argomento con disinfestazioni e di apparecchi elettroinsetticidi , continuiamo a dire che il problema delle zanzare al Carlo Urbani non si risolve solo così. Lo diciamo da quando l’ospedale è divenuto operativo , che bisogna affrontare in maniera radicale il problema degli accumuli di acqua nelle fosse sottostanti l’ospedale». Spiega Liguori: «Basta passare su una delle grate presenti sull’esterno dell’edificio per vedere la presenza di ristagni di acqua ove le larve degli insetti trovano terreno fertile per riprodursi. E allora continuiamo a chiedere l’installazione di pompe di sollevamento acque e nel frattempo chiediamo di installare gli apparecchi elettroinsetticidi anche nelle stanze di quei pazienti allettati e incapaci di muoversi, visto che tali apparecchi non sono nocivi per la salute degli stessi mentre una puntura di insetto può provocare danni seri ad un ricoverato con basse difese immunitarie».