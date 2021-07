L'estate a Montecarotto si accende 'sotto le mura' | Password Magazine

MONTECAROTTO – L’estate a Montecarotto si costella di eventi, incontri e spettacoli. Dopo anche un secondo inverno di pandemia, incontri limitati e teatro chiuso, l’amministrazione comunale di Montecarotto collabora con le associazioni per consentire delle occasioni di intrattenimento, apprendimento, riconquista dell’incontro e della socialità nel paese.

La piccola rassegna estiva parte sabato 3 luglio alle 21 con un’anteprima della stagione all’aperto nel Teatro Comunale di Montecarotto, con un primo studio dello spettacolo “Pezzo a Pezzo”, di e con Carmen Giordano, con Silvia Bertini e Francesca Zenobi, a seguito della residenza artistica presso il Teatro Comunale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Magma. In questo spettacolo, due sorelle che non si vedono dal funerale della madre si ritrovano e ripercorrono la propria infanzia e le loro esistenze, in un intreccio di ricordi, i sogni, passato e presente. Pezzo a pezzo, le loro esistenze vengono sezionate: si aprono voragini nel vissuto di ognuna, perché i ricordi non combaciano. La vicinanza forzata esaspera il senso di solitudine.

Gli eventi successivi si terranno “sotto le mura”, ovvero in Via Circonvallazione 4, di fronte al Museo della Mail Art, in una platea all’aperto che accoglierà varie tipologie di eventi e spettacoli adatte a pubblici di tutte le età.

Il Comune insieme con la Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia e Marche Music College propongono il concerto dell’Orchestra d’archi giovanile di Marche Music College (10 luglio) e Marche Jazz Orchestra experience: presentazione del libro e concerto della Marche Jazz Orchestra (3 agosto). Un tocco di Folklore con la pro Loco di Montecarotto e “Li matti di Montecò”, con presentazione del libro e canzoni popolari (24 luglio).

L’Associazione teatro Giovani Teatro Pirata (ATGTP) sarà presente con la rassegna Ambarabà, con spettacoli per bambini e ragazzi, il 20 luglio e 10 agosto.

Per famiglie e giovani, le proposte dell’Azione Cattolica di Montecarotto: il pedagogista Filippo Sabattini sarà presente per incontri sui giovani e sul dialogo familiare il 16 e 23 luglio, mentre il 25 luglio sarà presente una delegazione del liceo musicale di Pesaro con uno spettacolo e riflessioni basate sull’omonimo libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”.

Per info e prenotazioni per tutti gli spettacoli, sia l’anteprima a teatro sia gli spettacoli all’aperto, inviare un messaggio Whatsapp al 327 8587252.