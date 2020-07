L'estate si prende una pausa, allerta meteo e temporali in arrivo | Password Magazine

VALLESINA – Situazione in tempo reale alle ore 16:20 nella nostra immagine. Un fiorire di temporali molto intensi sulle zone interne, ne abbiamo già attivi nei dintorni fra Recanati e Macerata, altri a nord della regione, sempre zone interne ma il loro movimento andrà a coinvolgere anche le coste entro poco tempo.

Ma è tutto il territorio ad essere a rischio in questa pausa dall’estate e dalle temperature torride degli ultimi giorni. E’ di ieri infatti l’avviso della Protezione civile regionale, allerta gialla per temporali nella seconda metà di oggi.