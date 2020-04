Letizia Saturni, health coach e nutrizionista: «La mia professione ai tempi del covid»

JESI – Letizia Saturni, health coach e nutrizionista, ci invia una riflessione sulla sua professione ai tempi del covid:

«Già da tempo i professionisti della Salute lavorano -educano- curano ben sapendo che che i trend di sovrappeso/obesità, diabete e infarto del miocardio sono in costante aumento nella popolazione mondiale ma anche quella italiana. Queste sono a tutt’oggi le principali cause di morte.

Su questa base quale Nutrizionista Health Coach ho sempre lavorato, sia in libera professione che in reparto, allenando le Persone in strategie e buone pratiche su Nutrizione e Micronutrizione di Alto Impatto, Stile di Vita e Cura del Sé con lo scopo di raggiungere l’obiettivo Ben Essere.

Ora più che mai questo trova – da parte mia – maggior volontà di impegno visto che, con ritmi davvero incalzanti, vengono pubblicati studi scientifici che evidenziano come le stesse condizioni sopracitate: sovrappeso/obesità, diabete e patologie cardiovascolari siano fattori che incidono negativamente sul decorso dell’infezione da Sars – CoV-2. Un virus che da tempo sta creando angoscia e dal quale attualmente possiamo difenderci con il distanziamento sociale e presidi individuali [mascherine e guanti correttamente indossati!]

Fin qui non ci sarebbe nulla di nuovo o poco più o poco meno ma …

Ma come fare se proprio in questo stesso periodo dobbiamo stare a casa? La mia professione – come molte altre attività – sta vivendo una battuta d’arresto.

Già da l’8 marzo ho sospeso la mia attività ambulatoriale e a seguire sto a tutt’oggi seguendo quanto viene indicato. Questo inoltre significa che dall’originaria data del 3 aprile, il termine è stato prorogato ancora: fino al 3 maggio.

Sono pienamente d’accordo poiché credo che il rispetto delle regole sia il più concreto quanto saggio aiuto che posso/possiamo dare a tutti i Professionisti che operano in diversi ambiti e che in questo momento sono chiamati a spendersi quotidianamente.

E’ inutile negarlo mi sono sentita smarrita.

Poi la svolta! Sì, la svolta perché ho preso questo momento come occasione per uscire dalla zona di confort e sperimentarmi in soluzioni diverse, impegnative, nuove, sfidanti ma non certo impossibili … infatti ho scoperto che è possibile!

Ho ripreso in mano il DPCM del 10 aprile oltre a rileggere che i divieti espressi nel documento approvato con delibera 433 del 26 settembre 2019 in materia di svolgimento dell’attività professionale on-line, in ambito nutrizionale sono stati sospesi.

A questo punto è cominciata l’avventura: ho trasformato un angolo della mia casa in ambulatorio e da questo angolo a me familiare e per me confortevole ecco che posso fare consulenze on-line utilizzando video chiamate sia via WhatsApp che via Skype.

La consulenza ha una durata media di circa 40-45 minuti e si articola in una fase di accoglienza/conoscenza e raccolta dati; definizione dell’obiettivo Ben Essere per arrivare a tracciare il Piano d’Azione delineando azioni/allenamenti/strategie auto-determinate senza trascurare l’analisi di ostacoli e/o di facilitatori di percorso.

Aggiungo anche che ho piacevolmente scoperto quanto sia confortevole e gradevole , sempre rimanendo nella mia postazione domestica, fare lezione per l’Università o registrare video-pillole, fino a partecipare a webinar sia come docente che discente. E’ proprio in quest’ultima veste che mi sono ancora più compiaciuta visto che – grazie al prezioso tempo che ora ho e soprattutto la comoda sede – ho potuto approfondire aspetti della mia professione e impreziosire la mia formazione con seminari specifici che altrimenti non avrei frequentato poiché inconciliabili per sedi e/o orari!

In ultima battuta mi piace lasciare un invito: Non Fermiamoci!

Continuiamo – in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti – a cercare il nostro Ben Essere percorrendo strade diverse e utilizzando strumenti innovativi.

La mia disponibilità è al 347 4351576 oppure su Fb @letiziasaturninutrizionista ».