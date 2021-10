«Siamo fatti di-versi», voci e storie a quattro zampe con Marco Galli e Monica Sgardi | Password Magazine

CINGOLI – “Siamo fatti di-versi” è il titolo dell’evento che, domenica 7 novembre alle 17 presso la Badia di San Vittore, unisce letture di poesie e testi di canzoni al racconto di storie di animali, a partire dal libro di Marco Galli “Attenti all’uomo” (PlaceBook Publishing, 2021).

“Siamo fatti di-versi” è la lettura di poesie e frasi di canzoni in un improbabile binario fra voci e storie a quattro zampe: è il mondo visto attraverso gli occhi dei nostri amici animali , i loro versi, i nostri versi diventano un unico suono.

È un gioco linguistico che riflette sul duplice significato di “versi” quello di Galli, scrittore che domenica racconterà la genesi del suo libro rendendo il pubblico partecipe a attivo su temi ambientali. «In un momento in cui è necessario porre molta attenzione alle nostre voci e alla voce della Terra, prima che smetta di gridare – annota l’autore – Con questo incontro desidero anzitutto ringraziare infinitamente Monica Sgardi», prosegue. «Ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerla durante il lockdown, seppur virtualmente, apprezzandone la professionalità. A partire dalla voci ci muoveremo su due diversi piani complementari, il parlato e il cantato».

Le letture saranno infatti affidate a un’ospite d’eccezione, la voice-coach Monica Sgardi, da anni impegnata nel settore della crescita personale e professionale, coordinando da docente seminari e workshop sull’uso consapevole della voce. Il brand da lei creato, “D’Ogni Carisma”, è un vero e proprio metodo finalizzato a educare alla buona pronuncia, all’uso di diverse sfumature di voce, a potenziare le tecniche di negoziazione e a creare fiducia nell’ascoltatore. Una vera e propria palestra del linguaggio che aiuta ad accordare voce e contenuto, rivolta a molteplici professionalità: performer, speaker, relatori, imprenditori, manager, insegnanti, avvocati e studenti.

Marco Galli è invece autore di canzoni, poesie e sceneggiature. Ha pubblicato “Dal mio punto di Svista”(Erga Edizioni, 2019) e, proprio quest’anno, il libro oggetto della presentazione. È originario di Savona, “borgo di pescatori ormai fuori tempo e tradizioni le cui anime restano impresse nella sabbia e tra i ricordi migliori”, come definisce la sua città natale. La passione per la musica nasce fin dall’infanzia grazie ad un primo percorso musicale di chitarra classica e, a seguire, batteria, armonica a bocca e pianoforte. Dal 2006 ad oggi ha abbandonato il mestiere di odontotecnico per dedicarsi a tempo pieno alla musica e alla scrittura. Al centro della sua vita un sentito credo: “Amo la vita zingara, la contemplazione e il silenzio. Credo nella libertà, nella musica e nelle leggi non scritte dell’universo, le sole a cui tengo fede”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri