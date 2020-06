L'ex la minaccia e si arrampica sul balcone, fermato dalla Polizia | Password Magazine

ANCONA – L’ex compagno la minaccia e tenta di entrarle in casa, lei chiede aiuto il 113. É successo sabato scorso, ad Ancona, passata la mezzanotte. Una donna ha chiamato la Polizia per richiedere un intervento in quanto il suo ex l’aveva minacciata telefonicamente e poi aveva raggiunto la sua abitazione per entrare.

Non c’era tempo da perdere: la pattuglia di controllo del territorio più vicina si è precipitata sul luogo e ha trovato l’uomo che nel frattempo si era arrampicato sul terrazzo cercando un pertugio per entrare in casa. Subito bloccato è stato portato in Questura per gli accertamenti di rito; l’uomo di nazionalità romena, 44 anni, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G..