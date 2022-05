L'ex premier Giuseppe Conte oggi a Jesi | Password Magazine

JESI – Giuseppe Conte oggi a Jesi. L’ex premier era atteso alle 14 di questo pomeriggio all’Hemingway Cafè ma, causa presenza di contestatori intorno a piazza delle Monnighette, per motivi di sicurezza la scorta ha ritenuto opportuno cambiare l’itinerario e Conte è stato fatto prima fermare al Cafè Imperiale.

Qui ha preso un caffé. Poi, non appena ripristinate le condizioni di sicurezza e viste anche le sollecitazioni degli organizzatori dell’evento, l’attuale presidente del Movimento 5 stelle è stato scortato fino all‘Hemingway Cafè, luogo dell’incontro prestabilito, per sostenere la lista “Jesi Respira” di Europa Verde e Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 Giugno.

Notizia in aggiornamento