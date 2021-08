Lezioni di astronomia dal Castello di Barcaglione con l'associazione marchigiana astrofili | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Giove, Saturno, la luna e le stelle non avranno più segreti grazie alle ‘Lezioni di astronomia’ organizzate dal Comune di Falconara in collaborazione con la sezione di Ancona dell’Associazione marchigiana astrofili per la serata di lunedì 23 agosto. Grazie ai potenti telescopi messi a disposizione dall’associazione sarà possibile ammirare pianeti, stelle e costellazioni da via Castello di Barcaglione, il punto migliore di Falconara perché tra i più alti e lontani dall’inquinamento luminoso. L’appuntamento è per le 21.30 nel parcheggio del Parco Zoo Falconara, che ha concesso lo spazio per la realizzazione dell’iniziativa: i partecipanti saranno divisi in gruppi che, fino a tarda notte, si alterneranno ai telescopi per ammirare le stelle, gli ammassi stellari, le galassie, i pianeti. L’osservazione guidata dagli esperti astrofili sarà preceduta da una lezione di astronomia: grazie a un puntatore laser si permetterà ai partecipanti di orientarsi e di riconoscere stelle, pianeti e costellazioni più importanti e saranno ripercorse le storie mitologiche più conosciute. In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata a mercoledì 25 agosto con le stesse modalità di prenotazione.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero al 3394600974 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11) oppure online su https://tinyurl.com/87j572a6