LG2, ottimi risultati ai campionati nazionali | | Password Magazine

MOIE – Lo scorso fine settimana si sono tenuti a Busto Arsizio i Campionati Nazionali di twirling, a cui hanno preso parte giovani atlete appartenenti alla società LG2 di Moie.

Un ritorno alla quasi normalità per le ragazze; dopo un anno molto duro fisicamente ed emotivamente, le giovani ginnaste sono tornate ad allenarsi in vista del torneo interegionale, svolto a Cingoli il 22 novembre in un contesto anomalo vista l’assenza del pubblico e il mancato incoraggiamento da parte di amici e genitori. Il torneo di Cingoli fungeva da prova di qualificazione per accedere al campionato di Busto Arsizio, e in questa occasione i tecnici e il presidente Emanuele Ceccacci, hanno espresso le loro congratulazioni alle ragazze nell’augurio di un ritorno in palestra anche per i non agonisti e i dilettanti.

Le giornate di Busto Arsizio si sono rivelate molto proficue per LG2 e le sue ragazze, accompagnate dal tecnico Satia Ceccacci con pulmini divisi per ogni gruppo.

Ecco i risultati:

1^ Capitani Giulia Yunior 2005 Serie A CAMPIONESSA NAZIONALE 1^ Caprini Sofia yunior 2 Serie Elite 3^ Serena Fiorentini yunior 1 Serie Elite 6^ Ludovica Menghi yunior uno serie Elite 3^ Conti Arianna senior serie Elite

E poi:

Lucrezia Fioretti solo y serie A 2006

1 class CAMPIONESSA NAZIONALE Elisa Gregori solo adult serie Elite

1class CAMPIONESSA NAZIONALE 5^ Giulia Anderlucci yunior B

Tra le partecipanti moiarole a questi Campionati sono da lodare le 4 piccole atlete di terza e quarta elementare, che nonostante fossero alla prima gara hanno affrontato con tenacia l’importante competizione