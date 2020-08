LG2 Vallesina Twirling, 'distanti ma uniti' alla scoperta di nuove abilità | Password Magazine

MOIE – La asd LG2 Vallesina Twirling ginnastica si riscopre con una forza e determinazione inaspettate in questo difficile periodo.

All’insegna di “chi si ferma è perduto!”, le atlete della società durante e dopo il lockdown hanno continuato ad allenarsi regolarmente sotto la supervisione virtuale dei loro allenatori nel proprio garage, cortili e giardini per non perdere i preziosi obiettivi raggiunti e anzi perseguire i prossimi.

Gradualmente dalle videolezioni, la asd ha continuato la propria attività con lezioni all’aperto e palestre che hanno dato la loro disponibilità sempre sotto massimo controllo e sicurezza nel rispetto del protocollo federale e delle direttive Nazionali.

«Ci sono stati momenti di sconforto – dicono dalla società – in questa nuova realtà, in cui la quotidianità è stata sconvolta e trasformata, ma le ragazze non si sono arrese e hanno dimostrato nuova forza e determinazione che non pensavano di avere. Nonostante il completo annullamento delle competizioni a livello nazionale e internazionale alle quali erano state ammesse, ci si rimbocca le mani con pazienza e la stessa passione con la speranza di riprendere a pieno regime il vicino anno agonistico. Ed è obbligo, ringraziare gli sponsor e sostenitori che ogni anno confermano il loro aiuto permettendo il sostentamento e la crescita della asd e delle proprie atlete».

La asd è pronta e piena di speranza e ottimismo per la riapertura per l’anno 2020/21 per accogliere le nuove leve ,il settore amatoriale e agonistico. I corsi ripartiranno lunedì 14 settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole, saranno attivi il corso di Psicomotricità (dai 3 ai 5 anni), Twirling amatoriale ed agonistico, Ginnastica Artistica e Ritmica (settembre mese di prova gratuita e 2 lezioni gratuite sempre). Da quest’anno per le lezioni di prova è obbligatoria la prenotazione e l’autocertificazione, causa posti limitati. Per info visitate la pagina fb : LGdue Vallesina Vallesina Twirling o sito internet www.lg2twirling.it.