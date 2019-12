LG2 Vallesina Twirling fa il pieno di medaglie a Riccione

Il 14 dicembre si è tenuta la gara di selezione per la Coppa Europa 2020 in Spagna: 5 atlete della società presieduta da Emanuele Ceccacci hanno conquistato i primi e secondi posti: si tratta di Arianna Conti, Federica Caprini, Giulia Capitani, Lucrezia Fioretti e Silvia Tosti con le specialità un bastone e 2 bastoni.

Pertanto faranno parte della squadra nazionale per la Coppa Europa.

Domenica si è svolto il CAMPIONATO ITALIANO specialità tecniche FITW :

I risultati della LG2:

1 BASTONE JUNIOR 2 A 12-14 anni):

Conti Arianna CAMPIONESSA ITALIANA

1 BASTONE JUNIOR 1 A ( 15-17 anni) :

-Tosti Silvia CAMPIONESSA ITALIANA 🎖️

– Capitani Giulia BRONZO italiano

– Fioretti Lucrezia 5^ class

UN BASTONE JUNIOR 2 B ;

– Brutti Arianna 12^ class

UN BASTONE SENIOR A ;

– Caprini Federica CAMPIONESSA ITALIANA

UN BASTONI CADETTI ELITE;

– Caprini Sofia 1^ class🎖️

ARTISTIC PAIR JUNIOR B :

– Ciampichetti -Giampaoletti BRONZO ITALIANO

Brutti-Barbadoro 11^ class

ARTISTI PAIR JUNIOR A

– Conti-Capitani CAMPIONESSE ITALIANE 🎖️

– Tosti- Fioretti ARGENTO ITALIANO

DUE BASTONI JUNIOR 1 A

– Tosti Silvia 1^ class

DUE BASTONI SENIOR ELITE

– Caprini Federica 1^ class

DUE BASTONI CADETTI B

– Caprini Sofia CAMPIONESSA ITALIANA

🎖️

ARTISTIC TWIRL JUNIOR 1 A

– Fioretti Lucrezia CAMPIONESSA ITALIANA

🎖️

ARTISTIC TWIRL JUNIOR 2

– Tassi Costanza BRONZO ITALIANO

MEDAGLIERE :

🎖️ – 6 TITOLI CAMPIONESSE ITALIANE

– 2 PRIMI POSTI ( purtoppo da sole a competere )

– 1 ARGENTO ITALIANO

– 3 BRONZI ITALIANI

– UN 5° POSTO ITALIANO

– UN 11° POSTO ITALIANO

«Sono convinto che praticare uno sport è fondamentale per la crescita di una persona – afferma il presidente Ceccacci – ti insegna a superare i propri i limiti, a raggiungere obbiettivi nella vita e a lavorare duramente per raggiungerli. Talvolta anche a saper perdere, a non disperarti e a scoraggiarti quando non raggiungi l’obbiettivo. Il vincitore non è colui che vince sempre ma colui che può perdere ma continua ad avere lo stesso entusiasmo e coraggio di rimettersi in gioco».

Poi un ringraziamento alle famiglie per il supporto e a tutto lo staff tecnico:

Satia Ceccacci – Loredana Guerro – Alice Ceccacci – Marta Brega – Molinari Michela – Laura Gramaccioni​-​ Rita Placidi – Valentina Saturni- Federica Caprini- Benedetta Novelli.