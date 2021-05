LG2 Vallesina twirling si aggiudica l'accesso alla fase Nazionale di Cuneo | Password Magazine

CASTELBELLINO – Domenica 2 maggio al palasport di Castelbellino, si è conclusa la terza prova interregionale per accesso al Nazionale di serie C/B che si terrà nei giorni 4-5-6 giugno a Cuneo.

Con tutti sorprendenti primi posti la asd LG2 Vallesina twirling si aggiudica l’accesso alla fase Nazionale con le atlete provenienti dai comuni di Maiolati Spontini, Castelplanio, Angeli di Rosora, Mergo, Castelbellino, Pianello Vallesina, Montecarotto, Cupramontana, Apiro.

Di seguito la classifica interregionale con le atlete che accedono alla fase Nazionale:

SOLO cadetti principianti: 1° Valentina Marri, 2° Alessia Pasquinelli ,3° Arianna Romaldi, 4° Alice Marziani, 5° Viola Bianchinelli, 6° Anna Giacometti, 7° Tamara Santinelli,

SOLO JUNIOR PRINCIPIANTI: 1° Ferretti Valentina ,2° Alessia Bianchi,

SOLO JUNIOR AVANZATO: 1° Tassi Costanza ,2° Giulia Anderlucci,3° Lisa Guerro ,

FREESTYLE YUNIOR 1 C: 1° Tosti silvia,

FREESTYLE JUNIOR 2 C :1° Giampaoletti Giorgia

FREESTYLE SERIE B: 1° Lucrezia Fioretti

DUO CADETTI C: 1° Santinelli-Romaldi

DUO JUNIOR B: 1° Fioretti-Tosti, 2° Giampaoletti-Ciampichetti

TEAM JUNIOR C 1° : composto da Giulia Anderlucci, Lisa Guerro , Marri Valentina, Barbadoro Asia, Bianchi Alessia, Ferretti Valentina,

TEAM JUNIOR B 1° composto da :Fioretti Lucrezia, Tosti Silva, Giampaoletti Giorgia, Caprini Sofia, Menghi Ludovica, Fiorentini Serena

GRUPPO CADETTI C 1° composto da: Uncini Amarilli, Fioretti Ludovica, Bianchinelli Viola, Bianchi Veronica, Santinelli Tamara, Santelli Emma , Giacometti Anna, Pasquinelli Alessia, Marziani Alice, Romaldi Arianna.

Hanno partecipato anche alla loro prima competizione: Latini Arianna, Carbonari Nicole, Santori Noemi, Stroppa Valentina, Sandroni Vittoria, Dottori Benedetta, Generosi Vera, Caronari Mariachiara, Luminari Maya, Tomassetti Sara.

Ottimi risultati anche dalla prima prova Nazionale di serie A:al primo esordio in serie A il duo Menghi -Fiorentini conquistano l’oro ! ottima performance anche per Elisa Gregory con il freestyle senior che ottiene l’argento!!

Tanta emozione, giustificabile per l’anno di stop forzato ,per il duo Capitani-Conti alla loro prima competizione come duo senior nel livello più alto della serie A che si classificano al 6° posto . Troppa emotività anche per le individualiste che si classificano a partire dal 12esimo posto con Caprini Sofia, per poi proseguire con Fiorentini Serena e Menghi Ludovica: «È stato difficile ricominciare a gareggiare dopo molto tempo con vari infortuni e rinunce – dichiarano – pertanto siamo certi che lentamente ricomincerete a saper padroneggiare le emozioni e a vivere con più serenità il momento della competizione».

Il Presidente e lo staff tecnico augurano Buona fortuna per il vicino impegno Nazionale di C B e per le prossime 2 competizioni di serie A.

Dicono i tecnici: «Siamo Orgogliose di tutte, è stato un periodo molto difficile mentalmente e fisicamente ma le ragazze non hanno mollato e questo è molto importante. Siamo molto soddisfate del settore in crescita 8 -11anni che hanno fatto un ‘ottima crescita. Un ringraziamento alle famiglie che hanno aiutato le ragazze ad affrontare questi momenti sempre con la giusta attenzione e positiva propensione».

Da poco sono ripartiti gli allenamenti per tutto il settore amatoriale all’aperto e proseguiranno con gli allenamenti estivi a giugno e luglio con tecnici specializzati nel settore danza, ginnastica e twirling . Per info visitate la pagina fb o sito internet LG2.

Il presidente Emanuele Ceccacci

I tecnici: Satia Ceccacci , Loredana Guerro, Alice Ceccacci, Marta Brega, Federica Caprini, Valentina Saturni ,Michela Molinari, Benedetta Novelli, Chiara Donninelli.