L'incontro del candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo con Anffas | Password Magazine

JESI – Il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Lorenzo Fiordelmondo, ha avuto ieri un incontro con i rappresentanti di Anffas.«Incontro positivo quello che ho avuto ieri con l’Anffas – fa sapere Fiordelmondo. – Un confronto sui contenuti nel documento che l’associazione mi ha consegnato, e che ringrazio per le importanti indicazioni. Un colloquio costruttivo che ha registrato una sintonia di vedute e di impegni sui percorsi da sviluppare in campo sociale. Abbiamo parlato di prospettive dell’Asp, di barriere architettoniche e culturali, dello sviluppo della domiciliarità e della necessità di una guida politica e di una prospettiva territoriale di ambito. Alzeremo ancora l’asticella nel sostegno ai più fragili: porteremo così più in alto tutta la nostra Jesi, Città Futura».