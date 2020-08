Lindita Elezi si candida alle regionali con la Lega Salvini per le Marche | Password Magazine

JESI – Linda Elezi si candida alle regionali con la Lega Salvini per le Marche a sostegno del candidato Governatore Acquaroli.

«Sono candidata con la Lista Salvini per le Marche alle prossime elezioni regionali. Lo faccio perchè occorre avere il Coraggio di Cambiare a favore dei cittadini. E’ stato sempre il senso del mio impegno politico. E ho trovato nella Lega attenzione ai temi del Civismo che da sempre mi contraddistinguono. La Lega mi ha dato ampio spazio e libertà per rappresentare gli interessi degli italiani.

Sono convinta che si possa cambiare iniziando dalla gente comune e dai cittadini di base. Artigiani, commercianti, imprenditori e professionisti, pensionati, giovani, minori e disabili, in una sola parola gli italiani.

Il mio è un impegno ad essere vicina alla gente comune e a tutti Voi.

Con me l’Istituzione non sarà più autoreferenziale, ma VICINA».

Lindita Elezi, detta ‘Linda’, è nata nel 1971, quinta figlia di un ufficiale dell’eesercito. È sposata con Marco ed ho 2 figli Jacopo e Riccardo.

A Jesi, nella sua città, ha partecipato alla Lista Civica formata da cittadini indipendenti, Patto per Jesi, che è stata largamente votata e per due anni ha svolto la funzione di capogruppo al Consiglio comunale.

Lavora presso l’Asur Marche Area Vasta 2 a Jesi – Dipartimento di Prevenzione come infermiera.

«Grazie al mio lavoro sono da sempre particolarmente attenta ai problemi della tutela della salute di madri lavoratrici, apprendisti, minori e disabili – dice -. Dal 2015 sono Commissaria per le Pari Opportunità della Regione Marche, una carica che mi ha spinto in prima fila nella promozione della condizione femminile sul lavoro e nella vita privata. Mi sono battuta per l’assunzione di persone disabili all’Asur, anche se gli amministratori non hanno mai voluto dare spazio a questa inziativa. Sanità e Assistenza, Lavoro e Welfare, Ambiente e Territorio, Economia e piccole imprese, Ricostruzione: su questi temi i cittadini mi chiedono maggiore impegno e determinazione. Le istituzioni sono state molto lontane dalla realtà di tutti i giorni e non sono partiti dai problemi della gente.

Se c’è una caratteristica che mi contraddistingue è che IO VI ASCOLTO.

Per questo mi impegnerò:

Sulla sanità: reintegrare quei servizi che negli ultimi anni sono stati chiusi. Le strutture sanitarie sono state tagliate per motivi economici che si sono trasformati in mancanza di risposte. Penso a Jesi, Fabriano, Chiaravalle e Senigallia e tanti centri dell’entroterra che si sono visti chiudere i servizi.

Le liste d’attesa che si prolungano in tempi vergognosamente lunghi.

La logica della centralizzazione non porta risparmi, ma solo disservizi.

Lavoro e Welfare: i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli operatori del turismo sono in grave difficoltà. Ora con il covid rischiamo di perdere una parte importante del lavoro. La Regione è lontana dai loro bisogni e finora non ha dato risposte.

Territorio: basta con il consumo di suolo, occorre riqualificare i centri urbani e creare un nuovo equilibrio con tutto il territorio.

Sisma e Ricostruzione: occorre sburocratizzare, responsabilizzare i tecnici che dovrebbero avere più poteri e velocizzare le decisioni. Il nostro entroterra, dopo il sisma, si è spopolato ed il tessuto sociale rischia di non essere più ricostruito. Si tratta di una ferita che dobbiamo subito colmare».