Liomatic, Filcams Cgil: «Si rompe il tavolo trattative. Nessuna garanzia per i lavoratori» | Password Magazine

JESI – Vertenza Liomatic, si rompe il tavolo delle trattative. La Filcams Cgil accusa: «L’azienda non offre garanzie sul futuro dei lavoratori – dichiara Carlo Cotichelli, segretario generale Filcams Cgil Ancona -; a parole, il gruppo sostiene che non licenzia ma non è disposto a sottoscrivere alcun documento in merito e, dunque, non ci sono prospettive per i prossimi mesi e i dipendenti rischiano il posto». I trasferimenti stabiliti in modo unilaterale dall’azienda «sono discriminatori perché decisi non sulla base di criteri oggettivi». Non solo. Ad oggi, rilancia Cotichelli, «il gruppo non ha fatto alcun dietrofront rispetto alla chiusura dello stabilimento di Jesi».

Il confronto tra sindacati e azienda si è dunque rotto. «Restano le nostre perplessità – insiste Sara Dominella, segreteria provinciale Filcams Cgil -: le richieste sindacali rifiutate integralmente dall’azienda durante gli incontri ci hanno consegnato un quadro decisamente preoccupante».

Alla Regione, chiude Cotichelli, «chiederemo di essere riconvocati quanto prima per aggiornare la situazione e chiarire i motivi della rottura delle trattative».