Lions Club Jesi, Marco Candela scelto come Governatore di Distretto per il 2023 | Password Magazine

JESI – Lions Club, è uno jesino il Governatore 2023 del Distretto 108A. Si tratta di Marco Candela, da trent’anni socio del club cittadino, noto medico e direttore dell’Unità di Medicina Generale del Carlo Urbani.

Durante le elezioni per la carica di II Vice-Governatore Distrettuale, svoltesi in data 9 maggio, lo jesino ha ottenuto il maggior numero di consensi iniziando così il percorso che in due anni dovrebbe condurlo ai vertici di un Distretto che da 25 anni si estende dalla Romagna al Molise.

Sono trascorsi 50 anni da quando il Lions Club di Jesi ebbe modo di esprimere l’ultimo Governatore distrettuale del Lions Club International.

Era infatti l’anno sociale 1971-1972 quando il compianto Giuseppe Fibbj, mai dimenticato Otorinolaringoiatra dell’Ospedale di Jesi, assunse questo incarico. «Sono molto contento di questo risultato – è il commento di Candela – per la personale affermazione, che dedico a mio padre Raffaele quale primo mentore delle mie esperienze associative, ma soprattutto per aver rappresentato degnamente sia il Club di Jesi, in cui sono appunto ‘nato e maturato’».

Di assoluto spessore il curriculum lionistico di Marco Candela che dopo i primi 10 anni di militanza trascorsi all’interno del Club svolgendo diversi ruoli culminati nella Presidenza di Club nel 1999-2000, è stato dall’anno successivo ad oggi ininterrottamente Officer Distrettuale con incarichi di Delegato di Zona, Presidente Circoscrizione, Coordinatore di vari team di lavoro in differenti tematiche, dedicando gli ultimi dieci anni alla membership ed alla leadership e conseguendo in ambito formativo le più prestigiose certificazioni associazionistiche. Innumerevoli anche i riconoscimenti culminati con la consegna della massima onorificenza, la Melvin Jones Fellowship, nel 2012. «Non posso nascondere il mix di emozioni che hanno accompagnato questo evento quale “banco di prova” di cosa abbia realizzato e trasmesso in 30 anni di vita associativa – ha detto -. Un icarico di grande fascino ma di altrettanta delicatezza quale coordinare menti e cuori di elevatissimo livello personale, professionale ed associativo».

A dare la notizia ieri alla stampa il presidente del Lions Club di Jesi Roberto Puppato: «We Serve è il nostro motto – ha ribadito -. Impossibile non affezionarsi al Lionismo ed al Club di Jesi per la continua opera di servizio svolta nei 64 anni di attività a favore del nostro territorio». I lions jesini hanno fatto molto in termini di solidarietà, soprattutto nell’ultimo periodo segnato dalla pandemia: «Anche in questo anno di particolare difficoltà le iniziative di maggior impatto a favore della nostra comunità hanno spaziato dalle donazioni di Tablet e PC agli Istituti Comprensivi locali, di un defibrillatore semiautomatico esterno alla Caritas di Jesi, di 4 manichini di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare al Sottocomitato CRI della nostra città, al contributo economico e di prodotti natalizi a favore di Famiglie in difficoltà in collaborazione con il Comune di Jesi, senza omettere la fornitura di materiale didattico alla Scuola Montessori di Chiaravalle e di danaro per la realizzazione di soluzioni abitative alle comunità di Arquata del Tronto e di Camerino nell’ambito delle iniziative per il sisma portate avanti in ambito distrettuale. Infine in corso con particolare orgoglio l’erogazione alla nostra Fondazione Internazionale di fondi selettivamente destinati alla lotta contro la fame infantile nel mondo».