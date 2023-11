L’Iraq ultima tappa della rassegna la Cultura Vien Viaggiando: termina la partecipata edizione 2023 - Password Magazine

JESI – Con il viaggio nel “L’Altro Iraq” di Andrea Bonfitto si è chiusa venerdì scorso la “Cultura Vien Viaggiando”, la rassegna dedicata alle esperienze di viaggio organizzata dal Centro Turistico Giovanile (CTG) “Vallesina” Aps di Jesi con quattro incontri presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi.

Dal Vietnam alle Seychelles dall’India alle terre dei curdi, i racconti dei viaggiatori ospiti hanno guidato i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località inconsuete, di gusti forti e sapori dell’avventura, fuori dalle tradizionali rotte commerciali.

Un’edizione molto partecipata in cui non è mancata la collaborazione con l’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia delle Marche’ a seguito dell’accordo di collaborazione stipulato a livello nazionale tra il Centro Turistico Giovanile e l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”: protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna, almeno per questo 2023, è stato il borgo di Gradara.

«Il coinvolgimento dei borghi – fa sapere il presidente del CTG Vallesina Maurizio Gualdoni – ci ha permesso di far conoscere e promuovere sia sul territorio locale che quello nazionale la conoscenza turistica dei borghi marchigiani con le sue tradizioni e le sue eccellenze». La rassegna è anche occasione per raccontare a soci e simpatizzanti le iniziative del CTG Vallesina, passate, in corso e future: «In cantiere abbiamo anche un nuovo progetto che mette al centro le famiglie, dal titolo ‘Nonni & Nipoti’ – continua il presidente -. Tutte le nostre attività non sarebbero comunque possibili senza l’impegno dei soci volontari che dedicano tempo ed energia all’associazione: a loro va il ringraziamento mio e dell’intera sezione jesina».