Lirica, al Pergolesi debuttano "La scuola di guida" e "Il segreto di Susanna" | Password Magazine

JESI – Andrà in scena sabato 20 novembre alle 20.30 e domenica 21 novembre alle 16 la nuova produzione lirica della Fondazione Pergolesi Spontini nell’ambito della 54 Stagione Lirica di Tradizione di Jesi, il dittico «La scuola di guida» (1959) di Nino Rota e «Il segreto di Susanna» (1909) di Ermanno Wolf-Ferrari, mai rappresentato al Teatro Pergolesi.

«I titoli che abbiamo scelto sono stati una sfida- afferma Lucia Chiatti, Direttore generale Fondazione Pergolesi Spontini – e le sfide di solito si fanno dando fiducia a chi le vuole poi portare avanti insieme a noi: il primo soggetto che mi viene in mente è il pubblico, coprotagonista dei nostri spettacoli. Poi ci sonno tutti gli artisti, anche giovani. Mi riferisco alle ragazze vincitrici del concorso Svoboda, iniziativa di cui siamo fieri e che vorremmo proporre anche nei prossimi anni coinvolgendo anche altre Accademie. Altri giovani sono quelli dell’orchestra Time Machine Ensemble. Ma i ragazzi chiaramente non possono lavorare da soli ma devono essere guidati da chi ha esperienza e valore in teatro e mi riferisco al regista, al direttore d’orchestra, ai cantanti, perché hanno preso parte a questa sfida credendo in questo progetto. Ringrazio Benito Leonori perché è una colonna della Fondazione e tutto il team della Fondazione che trovo sempre al mio fianco. I progetti non si portano avanti da soli, soltanto insieme si possono portare avanti sfide e affrontare percorsi inediti. Ringrazio Miriam Montemarani che ci ha accompagnato in questa avventura legata all’elemento floreale». Il Direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara fa sapere: «Sono molto contento di questa produzione perché abbiamo costruito un progetto veramente bello, a iniziare dagli artisti coinvolti, Angela Nisi, Salvatore Grigoli e Salvo Pappalardo che fanno parte del cast. Ringrazio particolarmente Alessio Pizzech perché ha accettato di curare la regia, un grazie anche a Gabriele Bonolis che ha accettato la direzione di opere non semplici, ma la cosa di cui sono particolarmente contento è che questa produzione è il compimento di un lavoro, quello della prima edizione dello Svoboda dedicato a giovani scenografi e costumisti: le scene e i costumi sono stati realizzati dai vincitori di questo concorso. Questo progetto crea un passaggio virtuoso tra chi studia e il mondo del lavoro e il nostro obiettivo è quello di far diventare questo concorso uno dei più importanti d’Italia».

Il Direttore d’orchestra Gabriele Bonolis dirige il Time Machine Ensemble e spiega: «Queste due partiture sono due gioielli, definirli così è un obbligo morale verso questi due grandi compositori, Rota e Wolf-Ferrari, di provenienze diverse ma con un senso della drammaturgia incredibilmente sviluppato e lungimirante. Nino Rota ha sempre mantenuto lo stesso linguaggio riconoscibile per la bellezza delle sue melodie e per la commistione con ambienti musicali di oltreoceano, blues, rumbe. La partitura di Wolf-Ferrari è ricca di cultura musicale mitteleuropea, il tutto lavorato con grande sapienza tecnica, una ragnatela virtuosistica di difficile gestione. Devo molto all’aspetto scenografico e della regia, che mi hanno permesso di capire il perché di tante tinte di queste partiture, di conseguenza mi sono regolato con questi giovani bravissimi del Time Machine Ensemble». Light Designer dell’opera è Nevio Cavina, mentre la regia è di Alessio Pizzech. Le due opere sono intrecciate a formare una sola, come se La Scuola di Guida fosse il sogno del protagonista maschile de Il Segreto di Susanna, il Conte Gil, che crede che sua moglie, Susanna, lo stia tradendo, e che quindi lei custodisca un segreto; la trasgressione di Susanna invece è un’altra, il fumo, un gesto appartenente al mondo maschile e che rappresenta per lei un segreto trasgressivo, intimo, che non dovrebbe essere sconosciuto. Spiega il regista Pizzech: «L’Italia deve fare dei grandi passi avanti per quanto riguarda l’opera, ho scoperto due grandi opere, e l’esperienza di Jesi ci racconta di quanto c’è bisogno di sperimentare e di mettere in scena quel repertorio meraviglioso che abbiamo. Le due opere, nate in contesti completamente differenti, hanno un denominatore comune che è il pensiero femminile, rappresentano due donne, anzi la stessa donna, un po’ ante litteram. Ci siamo ispirati a Monica Vitti, insieme al cinema. Ho pensato molto al personaggio maschile, che rimane un po’ in ballo mentre quello femminile riesce a gabbarlo, un po’ come Alberto Sordi; faccio dei riferimenti perché il mondo di Rota sintetizza una cultura italiana che viaggia tra il comico e il tragico, incapace di riconoscere una dimensione tragicomica. Ne “La scuola di Guida”, un Lui e una Lei, maschile e femminile si incrociano in un luogo surreale, un’automobile. Per uno spettacolo si lavora per mesi con costumisti e scenografi e trovarmi un progetto già pronto grazie al concorso Svoboda era in qualche modo vincolante ma faccio i complimenti a queste ragazze perché mi hanno colpito, il progetto stava nella linea delle cose che avevo chiesto e sono riuscite a portare la loro sensibilità. Voglio ringraziare il Teatro di Jesi, perché i ragazzi oggi devono comprendere che il sapere artistico passa attraverso l’esperienza e la consegna del sapere».

La scenografia e i costumi dell’opera sono stati curati dalle vincitrici del Concorso Svoboda, per scenografi e costumisti, dedicato al grande scenegrafo scomparso Josef Svoboda e aperto ai neo diplomati delle Accademie di Belle Arti di Macerata e Bologna, promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini. Le vincitrici Bianca Piacentini per le scene e Cristiana Attorrese per i costumi hanno presentato un progetto già lavorando in coppia, hanno scelto colori tenui per l’opera di Rota e immaginario pop art in technicolor per Wolf-Ferrari, e affermano: «Questo lavoro è stata una collaborazione in senso stretto, non c’è stata una divisione dei ruoli. La cosa che abbiamo cercato subito di portare in scena è stata l’ispirazione agli anni 60 e alla pop art, l’idea di ricreare punti di vista maschile e femminile e fonderli in una scenografia, colori molto saturi e vividi per ricreare una situazione surreale. Abbiamo immaginato la prima parte della scuola guida come il sogno/incubo del Conte Gil che sogna la sua donna con un altro uomo. Per quanto riguarda i costumi abbiamo giocato molto con i dettagli e il contrasto dei colori, abbiamo cercato di rendere i cantati protagonisti della scena». Collaboratore di Josef Svoboda è stato l’attuale Direttore tecnico della Fondazione Pergolesi Spontini Benito Leonori che fa sapere: «Per me Svoboda è importante perché ho avuto la fortuna di collaborarci per diversi anni. Credo che sia importante aprire questa porta tra teatro e giovani, perché i teatri hanno bisogno della loro energia. Il rischio che non possiamo correre è quello che il nostro repertorio, sempre fantastico, si addormenti un po’. Per far sì che non succeda il teatro deve appartenere alla vita quotidiana e che sia entusiasmante per i giovani e che loro entusiasmino noi. Se noi riusciamo a tenere viva questa fiamma possiamo far capire quanto è complesso il lavoro del teatro».

A rappresentare Susanna/Lei nell’opera è il soprano Angela Nisi:«Conoscevo Il Segreto di Susanna, quando mi è stato proposto ero molto felice, mentre non conoscevo La scuola di guida ed è stata una scoperta, inoltre è stato avvincente collegare le due opere. Da un punto di vista interpretativo entrambe chiedono tantissimo, per questa complessità dialogica con gli strumenti, è un dialogo continuo con l’orchestra». Il Conte Gil, marito di Susanna ne Il Segreto di Susanna, è il baritono Salvatore Grigoli: «Il Segreto di Susanna è una delle mie opere preferite, ho avuto la gioia di lavorare di nuovo con Alessio Pizzech. L’opera è molto bella, molto romantica, sia Alessio che Gabriele hanno dato delle bellissime sfumature, e la cosa bella della produzione è stata la fusione di tutto il team, che non sempre c’è». Il tenore Vasyl Solodkyy interpreta Lui nell’opera di Rota: «Ringrazio la Fondazione Pergolesi Spontini per la bellissima opportunità. Quando ho iniziato a lavorare per il progetto ho scoperto un mondo, un vaso di Pandora, è una musica veramente complessa e nonostante sia così corta è una delle più complesse che abbia mai fatto. Ringrazio i colleghi e tutto il team, in questo tipo di cose è necessaria la collaborazione di tutti». Nell’opera di Wolf-Ferrari è presente il personaggio del servo muto, rimando al personaggio di La Serva Padrona di Pergolesi, qui interpretato dall’attore Salvo Pappalardo: «Sono estremamente emozionato, è la mia prima produzione post covid e la mia prima volta all’opera perché sono attore di prosa, è una ventata di energia nel luogo patria di Valeria Moriconi».

I contributi floreali del debutto dell’opera sono curati da Miriam Montemarani, che ha scelto di raccontare il teatro con i fiori, un «palcoscenico vissuto come un giardino dei sentimenti», creando un bouquet floreale ispirato proprio alle opere messe in scena, e fa sapere: «Vi ringrazio per avermi richiesto questo esercizio e sono estremamente grata. Per me parte tutto dal perché e quindi da quella che è la trama del progetto, e oggi è stata una sorpresa. Continuiamo a parlare di teatro e di bellezza perché l’estetica colora la nostra vita e i fiori devono avere un perché. Tutti i fiori del mazzo, amarilli, ortensie, strelitzie, hanno un significato diverso».

La stagione lirica è stata sostenuta da Ministero della Cultura e Regione Marche, Soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, Partecipante Aderente Comune di Monsano, Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Educational Partner Trevalli Cooperlat, Sponsor P.S. Medical Center, Sponsor Tecnico Miriam Montemarani. Si ringraziano Emme Tre S.r.l e tutti i Mecenati 2021 per il contributo erogato tramite Art Bonus.

A cura di Chiara Petrucci